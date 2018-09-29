مواقع التواصل "ترثي" شهداء جمعة انتفاضة الأقصى!!

"لا يستوي الحُر منا بقاعدٍ أو جبانِ،، بعنا الحياةَ وطرنا.. شوقا لتلك الجِنانِ".

أنا لن أحيدْ لأنّي بكُلِّ احتمالٍ سَعيْد،، مَماتي زَفافٌ وَمَحْيايَ عِيدْ

سَأُرغِمُ أنفَكَ في كُلِّ حالٍ،، فإمّا عَزيز وإمّا شَهيدْ !"

بهذه الأبيات الشعرية رثى نشطاء التواصل الاجتماعي، الشهداء الذين ارتقوا برصاص قناصة الاحتلال شرق قطاع غزة، معبرين عن غضبهم إزاء انتهاكات الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين والصمت العربي والدولي.

وكان الطفل محمد نايف الحوم ١٤ عاماً استشهد إثر إصابته في الصدر شرق البريج، والشاب إياد خليل أحمد الشاعر 18 عاماً استشهد برصاص الاحتلال شرق غزة، والشهيد محمد وليد هنية، 23 عاماً من مخيم الشاطئ، والشهيد محمد بسام محمد شخصة 24 عاماً من الشجاعية، والطفل ناصر عزمي مصبح 13 عاماً من خانيونس، و المواطن محمد علي محمد انشاصي، 18 عاماً، ومحمد اشرف العواودة 23 عاماً استشهد متأثراً بجراح أصيب بها جراء اطلاق رصاص القناصة الاحتلال شرق المحافظة الوسطى.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت تغريدات النشطاء على مواقع التواصل، وسط حالة من الغليان، مطالبين فصائل المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال وفرض معادلة "القنص بالقنص".

الكاتب إبراهيم المدهون، كتب: سبعة شهداء ومئات الجرحى، هذه المسيرة الشعبية الوطنية العظيمة تواجه بالرصاص ولا يلجم الاحتلال إلا البندقية".

وأكد المدهون في تغريدة له عبر "تويتر"، أن الرد الامثل على قنص أطفالنا وشبابنا بهذه الطريقة هو القنص والمقاومة المسلحة, والاستمرار بجهدنا ومقاومتنا ومسيراتنا ورفع درجة المشاركة.

وغرّد آخر : "خمسة من أصل 7 شهداء اليوم في قطاع غزة اسمهم محمد، هذه ليست مجرد أسماء ولا أرقام يا أمة محمد، إنها آلام وخذلان وقهر وعدوان عاشه ويعيشه (إخوانكم) المحاصرون منذ 12 عام في تلك البقعة من العالم!!".

أما صالح أبو عزة فكتب: "غزة تتوشَّح بالحزن، وتوّدع سبعة شهداء من أبنائها البررة بدموع المُقَلْ. غزة تجوع وتأكل لحم صغارها، لكن لا تستسلم، ولنْ تستسلم".

فيما غرّد محمد سامي عبر حسابه على "تويتر": " وكأن الجنة وقعت في حب شباب غزة فهنيئاً لهُم، ربنا يتقبلهم شهداء".

أما المصري عبد الله الشريف، كتب: "7 نحتسبهم عند الله شهداء واكتر من ٥٠٠ اصابة في غزة وبقالي ساعتين بتصفح السوشيال ميديا عشان اشوف حرف اتكتب عنهم "أبدا"، ايييييييييه البرود اللي اصابنا ده؟!".

والحقيقة أن غزة تحمل فلسطين على كتفها وتنسى أن يدها تنزف ????

رحم الله الشهداء. pic.twitter.com/MOH8I5DPGE — يحيى حِلِّس #غزة???????? (@yahyaHilles) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨

ما أصعب كلمات والد الشهيد حينما قال

"ارجع يابا مالي غيرك". #جمعه_انتفاضه_الاقصي pic.twitter.com/lmXf1tPDYE — ستوري #فلسطين ???????? (@pal_stories) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨

لا يستوي الحُر منا.. بقاعدٍ أو جبانِ .

بِعنا الحياةَ وطرنا.. شوقا لتلك الجِنانِ .

صورة اليوم من وداع الشهداء.. الشهيد محمد انشاصي 18 عام والشهيد محمد شخصة.#شهداء_غزة#جمعة_انتفاضة_الأقصى pic.twitter.com/M3zjysZnKb — ضيــاء الفقـي ???????????????? (@DiaaAlfiqi) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨

ناصر مصبح طفل من غزة عمره 12عام، يحفظ كتاب الله، كان والده يعلمه العلوم الشرعية طمعاً في أن يصبح عالماً ينفع دينه ووطنه!

حلم والده لم يتحقق، فقد باغتت طفله المدلل رصاصة غدر من قناص صهيوني بدم بارد فارتقى على إثرها شهيداً بإذن الله!

رحمه الله وصبر والديه ونصرنا على اليهود الظالمين pic.twitter.com/6061aNPn1k — جهاد حِلِّس (@jhelles) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨

خمسة من أصل 7 شهداء اليوم في قطاع غزة اسمهم محمد، هذه ليست مجرد أسماء ولا أرقام يا أمة محمد، إنها آلام وخذلان وقهر وعدوان عاشه ويعيشه (إخوانكم) المحاصرون منذ 12 عام في تلك البقعة من العالم!!



يا وحدكم يا أهل غزة ... حسبكم الله ونعم الوكيل ...#فلسطين pic.twitter.com/fdAIbkv30w — رضوان الأخرس (@rdooan) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨

يذهبون وإلى الله يشكون .. رحم الله شهدائك يا غزة pic.twitter.com/XJXGdgBnz2 — تامر المسحال (@TamerMisshal) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨

سبعة شهداء ومئات الجرحى. هذه المسيرة الشعبية الوطنية العظيمة تواجه بالرصاص ولا يلجم الاحتلال إلا البندقية,الرد الامثل على قنص أطفالنا وشبابنا بهذه الطريقة هو القنص والمقاومة المسلحة,والاستمرار بجهدنا ومقاومتنا ومسيراتنا ورفع درجة المشاركة فلا غالب الا الله#مسيرة_العودة_الكبرى — إبراهيم المدهون غزة (@ibmadhun) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨

كاميرا توثق سقوط آخر دمعة على خد أحد شهداء غزة. pic.twitter.com/jG0whQmfkI — فلسطين بوست (@plespost) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨

لولا ذل #صهاينة_العرب للاحتلال ما تجرأ على قتل أطفال #فلسطين!

الصورة لأحد شهداء #غزة اليوم برصاص الاحتلال.

رحم الله شهداء المقاومة???? pic.twitter.com/mvvZsDW8GX — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨

غزة تتوشَّح بالحزن، وتوّدع سبعة شهداء من أبنائها البررة بدموع المُقَلْ. غزة تجوع وتأكل لحم صغارها، لكن لا تستسلم، ولنْ تستسلم.#مسيرات_العودة

???????? — صالح أبو عزة (@Saleh_Abu_Izah) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨

وكأن الجنة وقعت في حب شباب غزة فهنيئاً لهُم

.

ربنا يتقبلهم #شهداء pic.twitter.com/FpJzNOCM4b — محمد سامي #غزة (@Mohamad_Samy_) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨