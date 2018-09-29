حماس: مسيرات العودة مستمرة

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، اليوم السبت، إلى استمرار مسيرات العودة.

وقال بدران في تصريح له، إن الشعب الفلسطيني يمارس حقه في مقاومة الاحتلال حيث يقاتل بيديه دفاعا عن الحق الفلسطيني من خلال تواجد الرجال والنساء والشيوخ والأطفال في الميدان؛ وهي لوحة فلسطينية مشرفة؛ وأهلنا في غزة يستحقون من الجميع كل الدعم والتقدير والاحترام مؤكدا ان تهديدهم بالمزيد من العقوبات والحصار مرفوض وطنيا وأخلاقيا؛ التاريخ لن يرحم والأجيال لن تنسى.

وقال بدران:" أيعقل أن شعبنا الفلسطيني الذي قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام مقابل الاجرام الاسرائيلي الذي لم يتوقف في يوم من الأيام سواء بالقتل أو الإعتقال أو الهدم أو التشريدأن نعاقبه بفرض عقوبات غير أخلاقية".