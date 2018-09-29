الأردن ينفي فتح معبر نصيب الحدودي مع سورية

قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية، جمانة غنيمات، اليوم السبت، إن معبر جابر نصيب الحدودي مع سورية ما زال مغلقا، ولَم يتم افتتاحه أمام حركة نقل البضائع والمسافرين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم عن غنيمات قولها ، إن الجانبين الاردني والسوري مستمران بدراسة موضوع فتح الحدود للوقوف على الأوضاع في المراكز الجمركية، حيث اجتمعت اللجان الفنية المعنية لهذه الغاية.

وقالت إن الاجتماعات الفنية لفتح الحدود مستمرة، موضحة أن إعادة فتح الحدود يتطلب توفر بنية تحتية ومعايير لوجستية وفنية يلزم تحقيقها قبل افتتاح الحدود.

وكانت وزارة النقل السورية أعلنت في وقت سابق اليوم عن افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن وبدء حركة عبور الشاحنات والترانزيت،بعد ست سنوات من إغلاقه.

وقال وزير النقل السوري علي حمود :"بدأت صباح اليوم حركة العبور إيذاناً بفتح المعبر وحركة الترانزيت والنقل عبر الحدود السورية - الأردنية".

ويعتبر معبر نصيب من أهم المعابر مع سورية حيث يشكل بوابة سورية والأردن باتجاه دول الخليج، وتقدر عائداته السنوية بالنسبة لسورية والأردن بمليارات الدولارات .