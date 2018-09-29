تفاصيل توجه وفد من حركة حماس إلى القاهرة

غادر اليوم السبت وفد حركة حماس قطاع غزة، متوجها الى العاصمة المصرية القاهرة عبر معبر رفح البري.

وأكدت مصادر مطلعة، أن وفد قيادي من حركة حماس مكون من 29 شخصية، غادر المعبر الى الجانب المصري متوجها الى القاهرة للقاء القادة المصريين على رأسهم القيادي خليل الحية وروحي مشتهى ونزار عوض الله وصلاح البردويل وغيرهم.

من جانبه أكد المحلل والكاتب السياسي إبراهيم المدهون أن مغادرة وفد الحركة هو استكمال للمباحثات والحوارات والوساطة المصرية والتي كان آخرها في غزة حيث تم توجيه دعوة لحركة حماس التي قبلتها.

وأشار المدهون أن مغادرة الوفد طبيعية وليس لها علاقة بتصعيد الاحتلال بالأمس في مسيرات العودة وزيادة حدتها، مشددا أن حركة حماس تدعم الجهد المصري وتعمل على إنجاحها وهي معنية بأن يكون هناك تحرك ايجابي في الملفات الأساسية التي ترعاها مصر ومعنية بإنجاح الدور المصري وعلى رأسها ملف المصالحة.

وأكد المدهون أن حركة حماس تجاوبت بشكل كبير ولازالت مع مصر ولكنها تنتظر أن سكون هناك استجابة من السلطة الفلسطينية لرفع العقوبات عن غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتنفذ اتفاقيات المصالحة أهمها اتفاق 2011.

وفي موضوع التهدئة أكد المدهون أن حماس معنية بإنجاح الدور المصري في التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة واصفا العلاقة مع مصر بالقوية والمتواصلة وهناك علاقة تراكمية ايجابية تؤهل أن تستمر الحوارات والنقاشات.