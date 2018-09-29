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معركتها الكبرى مع الاحتلال

الجهاد الإسلامي ترفض ادعاءات صحيفة "الشرق الأوسط السعودية" بشأن انتخابات الحركة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:57 - 29 سبتمبر 2018
مؤتمر صحفي لحركة الجهاد الإسلامي للإعلان عن أمينها العام ‫ مؤتمر صحفي لحركة الجهاد الإسلامي للإعلان عن أمينها العام ‫
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رفضت حركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت، الدخول بمهاترات وادعاءات وتلفيقات باطلة ساقتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية خلال تقرير نشرته اليوم حول الانتخابات الداخلية لحركة الجهاد الاسلامي تحت عنوان:  (انتخابات الجهاد الاسلامي تعزز هيمنة تيار إيران) !! ، وكأن هناك تيار للسعودية أو غيرها انتصر عليه تيار إيران!!

وقال مسؤول المكتب الاعلامي في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين داود شهاب خلال بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه ان حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين هي أعلى مقاما وأكبر قدرا من الدخول بمهاترات في ظل معركتنا الكبرى مع العدو الصهيوني الذي لم يعد عدوا عند مالكي تلك الصحيفة.

وقال "إنه لمن المؤسف والمخجل أن هذه معلومات لا صلة لها بالواقع، وهي تأكيد بأن الجهل وغياب المعرفة يدفعان بعض وسائل الاعلام الفاسدة لادعاءات وتلفيقات باطلة بما يتناسب مع سياسة مالكي وموجهي هذه الصحف ".

وأشار الي إن توزيع التهم الجاهزة ما هو إلا انعكاس لأصحاب تلك الصحيفة والقائمين عليها، وقد اعتادت على التعامل مع القضية الفلسطينية بقاعدة (الدفع المالي) مقابل الولاء!!

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