جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهداء السبعة الذي ارتقوا في جمعة انتفاضة الأقصى

شيَّعت جماهيرٌ غفيرة، ظهر اليوم السبت، جثامين الشهداء السبعة الذين ارتقوا أثناء مشاركتهم في جمعة "انتفاضة الأقصى"، وهي الجمعة السابعة والعشرين منذ انطلاق مسيرات العودة في اواخر آذار/مارس الماضي.

وكان الطفل محمد نايف الحوم ١٤ عاماً استشهد إثر إصابته في الصدر شرق البريج، والشاب إياد خليل أحمد الشاعر 18 عاماً استشهد برصاص الاحتلال شرق غزة، والشهيد محمد وليد هنية، 23 عاماً من مخيم الشاطئ، والشهيد محمد بسام محمد شخصة 24 عاماً من الشجاعية، والطفل كمال منجد بربخ 13 عاماً من خانيونس، و المواطن محمد علي محمد انشاصي، 18 عاماً، ومحمد اشرف العواودة 23 عاماً استشهد متأثراً بجراح أصيب بها جراء اطلاق رصاص القناصة الاحتلال شرق المحافظة الوسطى.



































































