إضراب تجاري الاثنين القادم بالضفة ضد قانون القومية

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية بالضفة المحتلة عن إضراب تجاري شامل يوم الاثنين القادم 10/1/2018، بجميع مدن الضفة الغربية.

وأوضحت القوى الوطنية والإسلامية خلال بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" أن الإضراب تجاوباً مع نداء لجنة المتابعة العليا ضد قانون القومية.

ونوهت إلى أن الإضراب سيكون تجاري فقط ولا يشمل مناحي الحياة الأخرى مثل الوظيفة العمومية والجامعات والمدارس.

وجددت القوى الوطنية والإسلامية رفضها للمواقف الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، داعية جميع قوى الشعب الفلسطيني إلى التلاحم من أجل نصرة قضيته العادلة.