وحدة الإرباك الليلي تهدد مستوطني غلاف غزة و تطالبهم بإخلاء منازلهم

طالبت وحدة الارباك الليلي بقطاع غزة مساء امس الجمعة ، مستوطني غلاف غزة بإخلاء منازلهم ، وعدم العودة إليها إلا بقرار من الشباب الثائر، كما توعدت المستوطنين بطرق جديدة لإرباكهم ستكشف عنها في وقت لاحق.

وقالت وحدة الارباك الليلي ان "الشباب الثائر سيرسل بشكل يومي 100 بالون محمل بقنابل صوتية وسيطلقها فوق الكيبوتسات، و قنابل أخرى محملة بروائح ومواد سامة لرشها على مزارع المستوطنين".

وأكدت وحدة الارباك الليلي الى انه "كل يوم يمر على الحراك الليلي سيشهد المزيد من الاساليب الجديدة وسيصل في نهاية المطاف الى الاجتياح العشوائي للحدود بآلاف الشباب الثائر وحينها ستكون الرسائل بالدم".

وحذرت وحدة الارباك الليلي " الجميع وكل من يحاصر الشعب الفلسطيني بأنه إذا لم يرفع الحصار فإن كرة اللهب ستتدحرج وسيحرق كل من يحاصر غزة".

ويشار الى ان قطاع غزة يشهد حالة من التصعيد بعد إصرار الاحتلال "الإسرائيلي" على تشديد الحصار على قطاع غزة ، وتصعيد عدوانه على حدود القطاع والتي كان آخرها بالأمس مما أدى لإرتقاء 7 شهداء و206 جريح.