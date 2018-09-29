غــــزة تشيع 7 شهداء اليوم ووفد حماس يغادر للقاهرة والقطاع يترقب عقوبات عباس

من المقرر ان يغادر وفد من حركة حماس اليوم السبت ، للعاصمة المصرية القاهرة ، لبحث ملفي المصالحة والتهدئة بعد تصاعد الأوضاع الأمنية على الأرض بالأمس وارتكاب الاحتلال لجريمة وحماقة بحق المتظاهرين والتي أدت لإرتقاء 7 شهداء جلهم من الأطفال.

المصادر الإعلامية اكدت أن الوفد سيتوجه برئاسة نائب المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري بعد دعوة رسمية من القاهرة، دون التطرق لما سيتم تباحثه وخاصة ان ملف المصالحة وفقا لطرفي الانقسام قد اغلق بعد إصرار الطرفين على شروطه.

وتأتي زيارة وفد حماس وسط حالة من التراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس والتي وصلت ذروتها الأسبوع الماضي التزامن مع كلمة عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة وما رافقها من اعتقالات من الطرفين .

التراشق الإعلامي تواصل في ظل تهديدات بإتخاذ السلطة الفلسطينية جملة من القرارات العقابية صوب قطاع غزة وهو ما أكده الرئيس محمود عباس خلال كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن جولة المصالحة هي الأخيرة وان للسلطة تصرف آخر بعدها.

ومن جانبه تشييع جماهير شعبنا اليوم السبت سبعة شهداء ارتقوا بالأمس في الجمعة ال27 لمسيرات العودة وسط حديث عن تصعيد غير مسبوق من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ عدة أسابيع أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء والجرحى ، حيث استشهد سبعة مواطنين وأصيب 506 آخرون عصرأمس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي والاختناق على حدود قطاع غزة، خلال مشاركتهم في المسيرة السلمية في مخيمات العودة التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة أشرق القدرة، باستشهاد الطفل محمد نايف الحوم ١٤ عاماً إثر إصابته في الصدر شرق البريج، والشاب إياد خليل أحمد الشاعر 18 عاماً برصاص الاحتلال شرق غزة، والشهيد محمد وليد هنية، 23 عاماً من مخيم الشاطئ، و الشهيد محمد بسام محمد شخصة، 24 عاماً من الشجاعية، و الطفل كمال منجد بربخ 13 عاماً من خانيونس، جراء اصابته برصاصة في الرأس، و المواطن محمد علي محمد انشاصي، 18 عاماً، محمد اشرف العواودة، 23 عاماً متأثراً بجراح أصيب بها جراء اطلاق رصاص القناصة الاحتلال شرق المحافظة الوسطى، وإصابة 506 بجراح مختلفة شرق قطاع غزة، وتم تحويل 40 إصابة منها للمشافي ومن بين الإصابات 29 إصابة بالرصاص الحي ومن بينها حالة حرجة جداً لطفل وحالة خطيرة لشاب وكلاهما في الصدر.