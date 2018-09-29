مقتل 48 شخصا بعد سلسلة الزلازل في إندونيسيا

لقي ما لا يقل عن 48 شخصا مصرعهم وأصيب 12 آخرون بعد سلسلة الزلازل وأمواج تسونامي، التي ضربت جزيرة سولاويسي الإندونيسية يوم الجمعة.

وبحسب ما أفادت "رويترز"، تم تأكيد هذا العدد من القتلى لقناة التلفزيون المحلية "مترو تي في"، اليوم السبت، من قبل طبيب أحدى المستشفيات التي استقبلت الجرحى والقتلى، لكن السلطات لم تبلغ بعد عن أي معلومات جديدة عن عدد الضحايا.

هذا وضرب يوم الجمعة، زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ساحل جزيرة سولاوسي، بالقرب من مدينة بالو. وكانت بؤرته بعمق 18.1 كلم.

وكان المركز الأوروبي لرصد الزلازل قد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة، عن وقوع زلزال آخر، بقوة 7.4 درجة بمقياس ريختر قرب سواحل جزيرة سولاوسي الإندونيسية، وتم رصد الزلزال عند الساعة 18.02 حسب التوقيت المحلي (13.02 بتوقيت موسكو). وكان مركز الزلزال على بعد 80 كلم شمال مدينة بالو في جزيرة سولاوسي، على عمق 10 كلم.

وتقع إندونيسيا في منطقة "حلقة النار" في المحيط الهادي وتكثر فيها الزلازل. وفي عام 2004 لقي 226 ألف شخص حتفهم، منهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا وحدها، بسبب أمواج مد عاتية اجتاحت 13 دولة بعد زلزال كبير.