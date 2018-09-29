بايرن ميونخ يسقط في برلين

تعرض بايرن ميونخ للخسارة الأولى له هذا الموسم، على يد مضيفه هيرتا برلين، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الأولمبي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وسجل هدفي هيرتا برلين، فداد إيبيشيفيتش من ركلة جزاء (ق23)، وأوندريج دودا (ق44).

وتجمد رصيد الفريق البافاري عند 13 نقطة في صدارة البوندسليجا، بفارق الأهداف فقط عن هيرتا برلين الثاني.

وانتظر بايرن ميونخ للدقيقة 14 حتى يهدد مرمى هيرتا برلين، عبر رأسية جيروم بواتينج، التي مرت بجوار القائم الأيمن.

ومرت كذلك رأسية روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق البافاري بجوار القائم الأيمن لتوماس كرافت، حارس هيرتا برلين في الدقيقة 19.

وتصدى مانويل نوير، حارس مرمى البايرن، لرأسية فداد إيبيشيفيتش، برشاقة كبيرة قبل أن يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد تدخل على سالمون كالو.

ونفذ إيبيشيفيتش، ركلة الجزاء بنجاح، معلنًا تقدم نادي العاصمة الألمانية في الدقيقة 23.

وكاد جوشوا كيميتش، أن يدرك التعادل سريعًا في الدقيقة 25، بعدما توغل بشكل رائع من الجهة اليمنى قبل أن يسدد كرة قوية إلا أنها ارتطمت بجسد زميله فرانك ريبيري لتتحول إلى ركلة ركنية.

وأهدر آريين روبن، فرصة محققة للتسجيل بعدما أطاح بعرضية دافيد ألابا المتقنة فوق العارضة في الدقيقة 39.

وعزز أوندريج دودا من تقدم أصحاب الأرض، في الدقيقة 44، بعدما ترجم تمريرة فالينتينو لازارو، بتسديدة صاروخية في الشباك، عجز نوير عن صدها.

نهج هجومي

ودخل البايرن الشوط الثاني بنهج هجومي واضح بحثًا عن تقليص الفارق، حيث سدد ألابا كرة زاحفة أرضية في الدقيقة 52، ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وأضاع البديل سيرجي جنابري فرصة خطيرة في الدقيقة 74، بعدما فشل في ترويض عرضية ريبيري المتقنة لتمر بعيدة عن المرمى.

وساند التوفيق كرافت، حارس برلين في إبعاد رأسية ليفاندوفسكي القوية في الدقيقة 78، من عمر اللقاء.

وحاول جنابري التسجيل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 82، ولكن الكرة مرت بجوار القائم.