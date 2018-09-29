إندونيسيا: ملايين الفلسطينيين في خطر

قال نائب الرئيس الإندونيسي يوسف كالا، "إن بلاده ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني حتى يحصل على استقلاله التام."

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت الثلاثاء بمدينة نيويورك الأمريكية وتستمر حتى الأول من أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

وشدد كالا على ضرورة ألا يبقى المجتمع الدولي ساكتا حيال القضية الفلسطينية، وأن يدعو إلى مفاوضات عاجلة قادرة على جعل حل الدولتين أمرا واقعا.

وأشار المسؤول الإندونيسي إلى تعرض ملايين الفلسطينيين للخطر، وتفاقم وضعهم الإنساني.

وتابع: "الوضع الراهن لا يكتفي فقط بتقويض عملية السلام، وإنما يقضي على أمل الفلسطينيين وأملنا جميعا".

ودعا المجتمع الدولي إلى الالتزام بتعهداته ومسؤولياته تجاه جميع المناطق حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط.