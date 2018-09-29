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الطقس: الحرارة أعلى من معدلها اليوم وغدا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:14 - 29 سبتمبر 2018
الطقس الطقس
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو، اليوم السبت، حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت بأن يكون يوم الأحد الجو حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو يوم الاثنين غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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