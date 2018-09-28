مفكر عربي: انتخابات "الجهاد" شهادة للوعي و سلامة الخط الذي تنتهجه الحركة

أكد المفكر العربي معن بشور، بأن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين هي حركة أصيلة بين أبناء شعبها، و هي حركة مستمرة يرفع رايتها مناضل خلف مناضل و قائد اثر قائد.

و في تعليقه على نتائج الانتخابات الداخلية التي أجرتها الحركة، قال بشور: " أعتز أنني أتيحت لي الفرصة للتعرف على قادة الجهاد من الشهيد الشقاقي الى الدكتور رمضان عبد الله شلح إلى زياد النخالة، و أرى فيهم خطاً جهاديا مستمراً و عقلا متزنا قادر على معالجة الامور بدرجة عالية من الموضوعية و الوحدوية في زمن قعد الكثيرون عن الموضوعية في التقييم و الوحدوية في الأداء".

و أضاف: "ابو طارق النخالة حين يصل الى هذا الموقع، فبلا شك فإنه وصل بعد تجربة غنية من النضال و العطاء في السجون و الميدان و العمل السياسي".

و لفت الى أنه التقى النخالة في مؤتمرات مختلفة، و كان للاخ زياد بصماته النضالية الجهادية.

و حول المشاركة الواسعة في التصويت خلال الانتخابات، حيث بلغت نحو 99.3%، قال بشور: "هي شهادة للوعي و سلامة الخط الذي تنتهجه الحركة، حيث استطاع ان يحقق هذا الاجماع في الانتخابات الداخلية لحركة الجهاد الاسلامي".

و أشار بشور الى أن هذا الخط كان له قيادة و منها "النخالة" الذي يعرف معنى قيادة السفينة رغم تلاطم الامواج التي تحيط بالقضية الفلسطينية ، فهو ابن شهيد و مشروع شهيد و مناضل استطاع مع اخوانه في قيادة الحركة ان ينتهجوا خطاً وصل لهذا الاجماع الذي ظهر خلال الانتخابات.