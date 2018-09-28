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نأمل أن نرى فترة من تجديد العزم و القوة للجهاد

رئيس اتحاد علماء المقاومة في لبنان: النخالة رجل عملي و ليس رجل نظريات

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 23:16 - 28 سبتمبر 2018
زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي
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قال رئيس اتحاد علماء المقاومة في لبنان، الشيخ ماهر حمود تعقيباً على انتخاب الاستاذ، زياد النخالة أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي: " إن مسيرة الجهاد و المقاومة كان لا بد من أن تستمر، و كان لا بد من انتخاب النخالة لكي يكمل هذه المسيرة".

 و أضاف حمود بأن النخالة رجل مميز، و قد خبر السجون و الساحات اللبنانية و السورية و المصرية و الفلسطينية، و هو رجل عملي و ليس رجل نظريات و مثاليات غير مطبقة، بل إنه رجل العمل، و يستطيع ان يجعل كلمته موضع تنفيذ، و آراؤه ليست للاستهلاك المحلي بل للتنفيذ و العمل الجدي.

و تابع يقول: "نأمل ان نرى فترة من التجدد و تجديد العزم و القوة للجهاد الإسلامي على طريق المقاومة ، و تحرير فلسطين مهما كانت الصعوبات و المشاكل التي تضاف على القضية الفلسطينية".

و أشار الى أن الواقع يشهد ان المؤامرات منذ 100 عام الى الان مرت القضية بمراحل بغاية الصعوبة و لكن الله انقذ هذه القضية و ابطالها الذين فاجؤوا العالم.. متسائلا: من كان يتوقع ان تكون غزة بهذه القوة التي تواجه كل هذه الصواريخ بالبالونات الورقية و الادوات البسيطة، و من كان يظن ان إسرائيل ستنسحب من لبنان و غزة، تجر اذيال الخيبة و الهزيمة و ان تهزم في حرب 2006 .

و أكد بأن المقاومة انتصرت على كل المراهنات و المؤامرات، و أن الجيل اليوم اكثر تمسكاً بفلسطين، و أن هناك شيئا ربانيا يكسر كل هذه المؤامرات.

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