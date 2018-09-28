المدلل: معركة القدس والاقصى مستمرة حتى التحرير

أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل بان معركة القدس والاقصى مستمرة وانتفاضة الاقصى ستظل مشتعلة ولن تتوقف ابدا حتى تحرير القدس والاقصى.

و قال المدلل خلال مشاركته في مسيرات العودة اليوم الجمعة، "إن الشعب الفلسطيني يخرج غضبا وثورة رفضا لما يمارسه العدو الصهيوني من جرائم ممنهجة يرتكبها ضد المسجد الاقصى واخرها تقديم قرار في الكنيست حول فرض التقاسم الزماني والمكاني في باحات المسجد الاقصى" .

ولفت الى أن الشعب الفلسطيني أشهر اليوم الجمعة السابعة والعشرين لمسيرات العودة وكسر الحصار سيف غضبه بهذه الجماهير الهادرة والتي قدمت فلذات اكبادها من اجل الاقصى وفلسطين فالمسجد الاقصى ثابت مقدس.

و أضاف: "لا يمكن ان يهدأ لنا بال او يقر لنا جفن طالما ان الاقصى يتعرض للتدنيس والاقتحامات، ومحاولة فرض وقائع تلمودية مزيفة في باحاته".

و دعا المدلل أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس ان يشعلوا انتفاضة الاقصى من جديد في نقاط التماس مع الجنود الصهاينة والمستوطنين حتى يدركوا جيدا انهم سيعانون الاستنزاف المستمر والموت طالما ان الجريمة مستمرة ضد المسجد الاقصى.

و طالب أبناء الأمة العربية و الإسلامية بدعم واسناد اهل القدس وفلسطين الذين يدافعون عن الاقصى بأغلى ما يملكون وبفلذات اكبادهم، لافتاً الى أن دعمهم واجب وفرض اثم من يتغافل عنه.