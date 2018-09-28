الأنروا تحصل على دعم مالي بقيمة 122 مليون دولار

أفادت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الدول المانحة تعهدت بالتزامات مالية لـ "أونروا"، بقيمة 122 مليون دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وأوضح المتحدث الأممي أن "دولا جديدة انضمت اليوم إلى التعهدات التي أعلنت أمس الخميس، ليصل إجمالي التعهدات 122 مليون دولار".

وأشار أن "نسبة كبيرة من تلك التعهدات المالية تم تحويلها إلى أموال سائلة بالفعل".

وقال دوغريك إن وزراء خارجية الأردن والسويد وتركيا واليابان وألمانيا، فضلًا عن الممثل السامي ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي، اجتمعا وزاريا الخميس، بهدف حشد الدعم المالي والسياسي لـ"أونروا".

وأشار أن الاجتماع الوزاري جمع مبلغ 122 مليون دولار أمريكي، حيث أعلنت الكويت والاتحاد الأوروبي وألمانيا والنرويج وفرنسا وبلجيكا وأيرلندا عن التزامات بتمويلات إضافية.

وبيّن أن "الاجتماع كان خطوة حاسمة في الجهود المبذولة للتغلب على النقص في الوكالة والبالغ 186 مليون دولار أمريكي، والحفاظ على عمليات "أونروا" في الضفة الغربية، والقدس وغزة والأردن ولبنان وسوريا".

والخميس أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في نيويورك، تخصيص تركيا واليابان ودول أوروبية نحو 118 مليون دولار لصالح وكالة "أونروا".

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، قطع مساعدات بلادها المالية عن وكالة "أونروا" بالكامل؛ ما فاقم أزمتها المالية الخانقة، التي انعكست سلبًا على خدماتها للاجئين الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.