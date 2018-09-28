أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله يهنئ النخالة بانتخابه أمينا عاما للجهاد

هنأ أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، الأخ المجاهد زياد النخالة بانتخابه أمينا عاما لحركة الجهاد الإسلامي.

وبارك السيد نصر الله في اتصال هاتفي مع النخالة انتخابات الحركة التي اختارت الامين العام والمكتب السياسي، وثمن هذه الخطوة التي تحافظ على وحدة الحركة وخطها المقاوم.

وتناول الحديث العلاقات الثنائية بين الحركتين واكد السيد نصرالله وقوفه لجانب حركة الجهاد والشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

من جانبه شكر الأخ ابو طارق السيد نصرالله على مواقفه واكد على وحدة المعركة والمصير في مواجهة المشروع الامريكي الصهيوني في فلسطين والمنطقة.