جيش الاحتلال يعتقل 3 أطفال غربي رام الله

اعتقل جيش الاحتلال، مساء الجمعة، ثلاثة أطفال، خلال مواجهات اندلعت في قرية "النبي صالح" غرب رام الله.

وقال ناجي التميمي، رئيس مجلس قروي النبي صالح، إن قوة عسكرية إسرائيلية اعتقلت ثلاثة أطفال واقتادتهم لمعسكر قريب من القرية.

وأوضح أن المعتقلين هم محمد عبد اللطيف التميمي (13 عاما)، وسامر بلال التميمي (11 عاما)، وأحمد محمد حمدان (12 عاما).

وأوضح التميمي، أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوة عسكرية القرية عدة مرات.

وبيّن أن الجيش الإسرائيلي وزّع أثناء اقتحامه القرية، إخطارات في الشوارع تهدد السكان بعقوبات.