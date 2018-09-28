العالول يهاتف النخالة ويهنئه بانتخابه أمينًا عامًا لحركة الجهاد الإسلامي

هنأ نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، الجمعة، زياد النخالة لانتخابه أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي خلفاً للدكتور رمضان شلح.

وأفاد مراسلنا نقلاً عن مصادر فتحاوية، أن العالول هاتف النخال عصر اليوم لتهنئته بنجاح انتخابات المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي واختياره أمينا عاماً للحركة.

وأكد العالول والنخالة على ضرورة تطوير العلاقة بين حركتي فتح والجهاد الإسلامي والعمل على مواصلة التشاور في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وشددا على ضرورة العمل من أجل استعادة الوحدة الوطنية وتعزيز العلاقات المشركة بين الحركتين وكافة فصائل العمل الوطني.

وجرى تبادل الآراء حول أخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية.