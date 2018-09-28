أوتشا 12 شهيداً و نحو 2000 جريح برصاص الاحتلال خلال اسبوعين

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" إن 12 مواطنا استشهدوا، وأصيب نحو ألف آخرين، بينما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 مبان في الضفة الغربية.

وبين "أوتشا" في تقرير "حماية المدنيين الذي يغطي الفترة من 11- 24 أيلول/سبتمبر الجاري، أن تسعة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، استشهدوا خلال مسيرات العودة في قطاع غزة، وأصيبَ 829 آخرون بجروح، نُقل 629 مصابًا منهم إلى المستشفيات، ومن بينهم 97 طفلًا، وستّ نساء.

وأشار التقرير إلى استشهاد فتى (17 عاما) بزعم تنفيذه عملية طعن قرب مفرق مستوطنة "غوش عصيون" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، كما استشهد شاب بزعم طعنه مستوطنا في القدس المحتلة.

وفي يوم 18 أيلول/سبتمبر، استشهد شاب (24 عامًا) وهو رهن الاعتقال بعدما تعرّض للضرب على يد قوات الاحتلال في منزله ببلدة بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله، ولم تصدُر نتائج التشريح الذي أجرته سلطات الاحتلال رسميًا بعد، وفقا للتقرير.

كما أطلقت قوات الاحتلال قذيفة دبابة باتجاه منطقة شرقيّ خان يونس، حيث أصابت جدار مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وألحقت الضرر بغرفتين صفيتين. وأطلقت النار في المناطق المقيد الوصول إليها باتجاه الأراضي والمناطق البحرية، قبالة ساحل غزة فيما لا يقلّ عن 33 حادثة. ما أدى لتعطل قدرة المزارعين وصيادي الأسماك على مزاولة أعمالهم، كما احتجز ثلاثة صيادين وفتى.

وبين التقرير أن 103 مواطنين أصيبوا، بينهم 56 طفلًا، بجروح في مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة قرى وبلدات في محافظات الضفة الغربي. وللأسبوع الثاني على التوالي، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع في ساحة مدرسة تقع في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، ما أدى لإصابة 49 طفلًا ومعلّم واحد بالاختناق.

ونفّذت قوات الاحتلال 132 عملية اقتحام وتفتيش في مختلف أنحاء الضفة الغربية، ما أدى لإصابة 15 مواطنا، كما اعتُقل 128 مواطنا، بينهم 15 طفلًا.

وهدمت سلطات الاحتلال، أو أجبرت أشخاصًا، على هدم 10 مبانٍ في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بحجة افتقارها لرخص البناء التي تصدرها.

وتطرق التقرير إلى التحذير الرسمي الأخير الذي وجهته سلطات الاحتلال إلى أهالي قرية الخان الاحمر، والذي يوجِب عليهم هدم منازلهم ومبانيهم الأخرى بأنفسهم حتى يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

كما شنّ مستوطنون تسع هجمات تسبّبت في إصابة ثلاثة مواطنين بجروح وإلحاق الأضرار بممتلكات فلسطينية، منها هجمات في مدينة الخليل، وفي قرية جمّاعين التابعة لمحافظة سلفيت، إلى جانب اقتلاع 200 شجرة زيتون في ثلاث حوادث منفصلة في التواني بالخليل، والمنيا ببيت لحم).