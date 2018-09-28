مزهر يبارك لحركة الجهاد عرسها الديمقراطي

باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لحركة الجهاد الإسلامي العرس الديمقراطي وانتخاب أمينها العام الأستاذ زياد النخالة، وأعضاء المكتب السياسي.

وقال جميل مزهر مسؤول الجبهة الشعبية في قطاع غزة، نعتبر هذه المحطة لحركة الجهاد الإسلامي مهمة في إطار تدشين الحياة الديمقراطية داخل الحركة، وأن انتخاب الأستاذ النخالة هو استمرار لمسيرة طولية من الشهداء والجرحى والأسرى في الحركة على طريق الحرية والاستقلال.

وأشاد مزهر بالأمين العام، وأكد على أنه شخص وحدودي يسعى للوحدة الوطنية.

وأكد على أنه سيواصل مسيرة المقاومة والشهيد المؤسس د. فتحي الشقاقي، والمناضل الكبير رمضان شلح.

وأوضح أن هذا العرس الديمقراطي لحركة الجهاد سيشكل نقلة نوعية للنضال الوطني الفلسطيني في مواجهة كل المؤامرات التي تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية، وأننا في هذه المحطة نحو أحوج ما نكون لرجال يعملوا ليل ليل نهار من أجل الانتصار على العدو المجرم، واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها البوصلة للتصدي لكل التحديات.