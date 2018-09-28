بدران يهنئ حركة الجهاد وأمينها العام زياد النخالة بإنجاز انتخاباتها

تقدم عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ورئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحركة حسام بدران بأصدق التهاني والتبريكات للأخوة في حركة الجهاد الإسلامي على إنجاز انتخابات الحركة.

وتقدم باسم حركة حماس بكافة مكوناتها وأطرها بالتهنئة من الأخ زياد النخالة لانتخابه أميناً عاماً جديداً لحركة الجهاد الإسلامي سائلاً الله عز وجل أن يعينه واخوانه في القيادة على أداء أمانة التكليف والقيام بها على الوجه الذي يرضي الله ويحقق مصلحة شعبنا الفلسطيني والقيام بأعباء المرحلة التي تضطلع حركة الجهاد بدور فاعل فيها.

كما تقدم بدران برسالة تقدير ووفاء للأمين العام السابق الدكتور رمضان عبد الله شلح، الذي تشرفنا بالعمل معه في خدمة شعبنا وقضيتنا في كافة المراحل والمفاصل.