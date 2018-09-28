ثلاثة شهداء و 190 إصابة برصاص الاحتلال والاختناق على حدود غزة

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب 190 آخرون عصر اليوم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي والاختناق على حدود قطاع غزة، خلال مشاركتهم في المسيرة السلمية في مخيمات العودة التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة أشرق القدرة، باستشهاد الطفل محمد نايف الحوم ١٤ عاماً إثر إصابته في الصدر شرق البريج، والشاب إياد خليل أحمد الشاعر 18 عاماً برصاص الاحتلال شرق غزة، وشهيد ثالث مجهول الهوية استشهد شرق غزة، وإصابة 190مواطناً أصيبوا بجراح مختلفة شرق قطاع غزة، وتم تحويل 40 إصابة منها للمشافي ومن بين الإصابات 29 إصابة بالرصاص الحي ومن بينها حالة حرجة جداً لطفل وحالة خطيرة لشاب وكلاهما في الصدر.

وأفاد مراسلنا، أن آلاف المواطنين شاركوا في مسيرة الجمعة 27 لمسيرة العودة، تحت اسم "انتفاضة الأقصى"، التي دعت لها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار.

واكدت الهيئة استمرار المسيرات حتى رفع الحصار عن قطاع غزة، وعززت قوات الاحتلال من تواجدها على حدود القطاع تجنبا لاي تصعيد محتمل.

يذكر أن عدد الشهداء الذين سقطوا منذ بدء مسيرات العودة على حدود غزة، في30 آذار/ مارس الماضي بلغ 186 شهيداً وأكثر من20 ألف مصاب منذ 30آذار/مارس الماضي.

حيث بلغ إجمالي اعتداء قوات الاحتلال على مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة منذ 30/3/2018، 186 شهيداً بينهم 32 طفلاً و3سيدات، وإصابة20590 بجراح مختلفة واختناق بالغازات المجهولة منها4100طفل و1930سيدة، كان من بينها 5200بالرصاص الحي منها460 إصابة خطيرة.

كما واستهداف الاحتلال الطواقم الطبية والصحفية، ما أسفر عن استشهاد 3 مسعفين وإصابة 390 من الطواقم الطبية، وتضرر 78سيارة إسعاف بشكل جزئي، إضافة إلى استشهاد 2 من الصحفيين وإصابة 180من الطواقم الصحفية.