الصواف: انتخابات الجهاد الإسلامي في غاية الأهمية

أكد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، أن العملية الانتخابية التي جرت في حركة الجهاد الإسلامي وأفرزت قيادتها في الداخل والخارج برئاسة الأستاذ زياد النخالة أميناً عاماً للحركة، هي عملية في غاية الأهمية خاصة أنها المرة الأولى التي يتم الإعلان عنها، ولكن ليست المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات للحركة.

وأعرب الصواف عن اعتقاده أن هذه الانتخابات واختيار الأستاذ زياد النخالة أميناً عامة للحركة هو دليل على صحة ونهج حركة الجهاد الإسلامي، وأن ما جرى يصف في خانة الوحدة الوطنية، كون حركة الجهاد جزءًا من الكل الوطني الفلسطيني.

وقال:" إن اختيار الأستاذ النخالة أميناً عاماً للحركة، اختيار في مكانه الصحيح عبر انتخابات ديمقراطية، مضيفاً أن حركة الجهاد ستبقى على عهدها، مدافعة عن حقوق الشعب مهما تطلب الأمر، استكمالاً لمسيرة الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي والدكتور رمضان شلح "أبوعبدالله".