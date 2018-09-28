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نتنياهو يطالب الأمم المتحدة بالضغط على حماس للإفراج عن جنوده

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:02 - 28 سبتمبر 2018
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
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طالب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحشد جهود المجتمع الدولي للضغط على حركة "حماس" للإفراج عن الجنود الإسرائيليين المأسورين لدى حماس في غزة.

وكتب نتنياهو على حسابه الخاص في "تويتر" أنه طرح خلال اللقاء مع غوتيريش قضية الأسرى "الإسرائيليين" المحتجزين لدى حركة "حماس"، مطالبا الأمم المتحدة بأن "تجند المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على "حماس" كي تفرج عنهم".

وأكد أن على الأمم المتحدة أن تتحرك في هذا الاتجاه، لأنها كانت تتوسط بين "إسرائيل" و"حماس" أثناء وقف إطلاق النار الذي استخدمته الحركة لخطف الضابط هدار غولدين.

وتقول "إسرائيل" إن "حماس" تحتجز 4 إسرائيليين، بينهم جنديان ترجّح مقتلهما، منذ العدوان الإسرائيلي الأخيرة على غزة 2014.

من جهتها ترفض الحركة الكشف عن مصير "الإسرائيليين"، بانتظار موافقة تل أبيب على مبادلتهم بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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