هنية يهنئ الأمين العام للجهاد الإسلامي بالانتخابات الديمقراطية

هاتف صباح اليوم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المجاهد زياد النخالة الأمين العام المنتخب لحركة الجهاد الاسلامي حيث قدم له باسمه وباسم قيادة وقواعد الحركة التهنئة على الثقة التي أولاه إياها قيادة وكوادر حركة الجهاد الاسلامي.

وأشاد رئيس حركة حماس بالتجربة الشورية لإخوانه في حركة الجهاد التي ترسخ الوحدة الداخلية والتكامل بين أجيال ومكونات الحركة واحترام الآليات الديموقراطية والشورية لاختيار القادة.

واكد هنية ثقة حركة حماس بحركة الجهاد الاسلامي وقيادتها المنتخبة وأنهم على قدر المسؤولية والامانة التي اختيروا لحملها وأنهم سوف يرسخون مكانة حركة الجهاد من خلال نهج المقاومة وحماية الثوابت الوطنية.

وأكد رئيس الحركة مضي حماس في تنمية العلاقات مع القيادة المنتخبة لحركة الجهاد وتطويرها بما يعزز التعاون لتحقيق تطلعات شعبنا في النصر والحرية والعودة.

وعبر هنية في اتصاله مع الدكتور النخالة عن أمانيه ودعائه بالشفاء للدكتور رمضان شلح مستحضراً دوره وقيادته التاريخي لحركة الجهاد ونهجه الاصيل.

من جانبه عبر الامين العام المنتخب لحركة الجهاد زياد النخالة عن تقديره لهذا الاتصال مؤكداً اعتزازه بالعلاقة بين الحركتين وشدد بأن قيادة حركة الجهاد سوف تستمر في تعزيز التعاون مع قيادة حركة حماس وبناء المواقف المشتركة.

وقال إن قيادة حركة الجهاد لن تغير ولن تبدل من نهج المقاومة حتى النصر أو الشهادة.