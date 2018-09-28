عباس زكي: انتخابات "الجهاد" انتقال غير مسبوق في هذه الحركة الوطنية

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، أن انتخابات حركة الجهاد الإسلامي واختيار زياد النخالة أميناً عاماً لها خلفاً للدكتور رمضان شلح إضافة إلى انتخاب 9 أعضاء للمكتب السياسي الجديد شيء ممتاز وانتقال غير مسبوق في هذه الحركة الوطنية.

واعتبر زكي في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، الأمين العام للجهاد الإسلامي المنتخب زياد النخالة عملة نادرة وهو أهلٌ لتحمل المسؤولية الثقيلة خلفاً للدكتور الكبير رمضان عبد الله شلح الذي اهتم بالمصلحة العليا للناس وليست بالمصلحة الحزبية أو الشخصية.

وشدد على أن اجراء الانتخابات بكل نزاهية وشفافية وانتقال المسؤولية بشكل سلسل دون أي خلافات بين قادتها يدلل على أن حركة الجهاد الإسلامي حركة وطنية نظيفة هدفها واحد وهو العمل بإجماع قادتها تحت إطار وطني وليست في صراع على امتيازات هنا أو هناك.

وأوضح عضو اللجنة المركزية لفتح، أن انتخابات الجهاد أظهرت عمق التواصل والانسجام والإصرار والعناد بين قادتها على مواصلة تقديم التضحيات من أجل القضية الفلسطينية.

وقال زكي: "رغم عدم معرفتي الجيدة بأعضاء المكتب السياسي المنتخب إلا أنني على ثقة بأنهم سيؤدون الواجب الذي سلكه مؤسس الحركة فتحي الشقاقي والأمين العام السابق رمضان شلح، دون أن ينشغلوا بالتفكير بأمور حزبية ضيقة".

وأضاف: "إن المرحلة الحالية التي تعيشها القضية الفلسطينية من أصعب المراحل التي تواجه الشعب والفصائل والقيادة الفلسطينية، واختيار مكتب سياسي لحركة الجهاد الإسلامي مكون من 9 أعضاء في هذه المرحلة بالذات يدلل على أن الحركة قادرة على تجاوز هذه المرحلة".

واستذكر عباس زكي، حادثة انتقال الأمانة العامة من جورج حبش عقب مرضه الشديد إلى الشهيد أبو علي مصطفى، قائلاً: "رغم الاختلاف في الأيدولوجية بين الجهاد والجبهة الشعبية إلا أن هذا التنازل من الدكتور رمضان عبد الله شلح إلى زياد النخالة يؤكد على أن شلح قائد وطني عظيم همه أولاً الوطن وليس الحزب.

وبعث زكي برسالة إلى قادة حركة الجهاد الإسلامي المنتخبين قال فيها: "عليكم بقراءة الواقع من حولنا بشكل جيد فالذي يتمني انتماء حقيقي لشعبه ووطنه ويضحي فهو قادرٌ على تجاوز كل الصعاب التي تواجهها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنه يثق بحركة الجهاد الإسلامي وبخاصة بالأمين العام زياد النخالة الذي قدم التضحيات منذ صغره وما زال.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي أعلنت اليوم الجمعة بشكل رسمي انتخاب الأستاذ زياد النخالة أميناً عاماً خلفاً للدكتور رمضان عبد الله شلح، إضافة إلى اختيار 9 أعضاء للمكتب السياسي للحركة.