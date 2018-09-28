ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حماس تهنئ حركة الجهاد بانتخاب "النخالة" أميناً عاماً للحركة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:52 - 28 سبتمبر 2018
حركة حماس حركة حماس
مشاركة

هنأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بانتخاب الأستاذ زياد النخالة أمينًا عامًا للحركة، وأعضاء جُدد لمكتبها السياسي.

وقال نائب رئيس "حماس" في قطاع غزة د. خليل الحيّة :"باسم حركة حماس نهنئ الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي بهذه التجربة الشورية الرائدة ونيل الثقة من إخوانهم، ونؤكد على اعتزازنا بالأمين العام الدكتور رمضان شلّح خلال الفترة الماضية، ونترحّم على الأمين العام المؤسس الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي".

وأضاف الحيّة: "ندعو الله عزّ وجل السداد للأخ الأمين العام الجديد زياد النخالة وإخوانه أعضاء المكتب السياسي الجدُد، في خدمة دينهم وقضيتهم وشعبهم وحركتهم المجاهدة"، مشددًّا على اعتزاز "حماس" بالعلاقة المتينة، التي تربطها بحركة الجهاد الإسلامي وقادتها".

متعلقات