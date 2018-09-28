حماس تهنئ حركة الجهاد بانتخاب "النخالة" أميناً عاماً للحركة

هنأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بانتخاب الأستاذ زياد النخالة أمينًا عامًا للحركة، وأعضاء جُدد لمكتبها السياسي.

وقال نائب رئيس "حماس" في قطاع غزة د. خليل الحيّة :"باسم حركة حماس نهنئ الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي بهذه التجربة الشورية الرائدة ونيل الثقة من إخوانهم، ونؤكد على اعتزازنا بالأمين العام الدكتور رمضان شلّح خلال الفترة الماضية، ونترحّم على الأمين العام المؤسس الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي".

وأضاف الحيّة: "ندعو الله عزّ وجل السداد للأخ الأمين العام الجديد زياد النخالة وإخوانه أعضاء المكتب السياسي الجدُد، في خدمة دينهم وقضيتهم وشعبهم وحركتهم المجاهدة"، مشددًّا على اعتزاز "حماس" بالعلاقة المتينة، التي تربطها بحركة الجهاد الإسلامي وقادتها".