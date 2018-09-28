جبهة النضال الشعبي تهنئ حركة الجهاد بانتخاب زياد نخالة أمينا عاما للحركة

هنأت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ممثلة بأمينها العام الرفيق خالد عبد المجيد وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكافة الكوادر ومناضلي الجبهة، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بتوافق هيئاتها القيادية، وانتخاب المناضل الكبير الصديق، أ زياد النخالة "أبو طارق" أمينا عاما للحركة.

وقالت الجبهة في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: "نتمنى لحركة الجهاد الإسلامي وللأمين العام المنتخب زياد النخالة التوفيق في الاستمرار بالدور النضالي الفاعل في مسيرة شعبنا والحركة الوطنية الفلسطينية نحو تحقيق كامل الأهداف في التحرير والعودة في فلسطين كل فلسطين".

وأضافت الجبهة: "نتمنى للأمين العام السابق المناضل الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلح الشفاء العاجل".

وأكدت أن حركة الجهاد الإسلامي تركت إرثا "وبصمات" يفخر ويعتز بها شعبنا الفلسطيني، وستبقى جزءا من التاريخ النضالي المضيء لشعبنا العربي الفلسطيني.