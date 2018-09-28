«أونروا»: لا صحة لإشاعات نقل اللاجئين من لبنان

ردت وكالة «أونروا» في لبنان على «إشاعات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية، تتعلق بالوكالة واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخطط مزعومة ومشاريع مشبوهة».

وأشارت الى أن «من بين هذه الإشاعات ما هو منقول عن متحدث رسمي باسم الوكالة عن أنه أخبر الفصائل الفلسطينية أن الأمم المتحدة قررت تهجير أو توزيع لاجئي فلسطين في لبنان على دول أخرى».

وأكد مكتب «أونروا» في لبنان «أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة، وأنها مستمرة في تقديم خدماتها للاجئي فلسطين في أقاليم عملها الخمسة، بحسب الولاية التي منحت إليها من الأمم المتحدة وأنها ليست معنية بإشاعات تتحدث عن نقل اللاجئين الفلسطينين الى أي مكان»، مشددة على «أن لأونروا قنوات رسمية هي الوحيدة المخولة حصراً نشر أي تصريح خاص بالوكالة».