ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعيد إغلاق الضفة وغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:31 - 28 سبتمبر 2018
قوات الاحتلال - احتلال - جيش الاحتلال قوات الاحتلال - احتلال - جيش الاحتلال
مشاركة

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال أن طوقا أمنيا سيفرض مجددا على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة ابتداءً من بعد منتصف ليل السبت حتى بعد منتصف ليل الاثنين الأول من تشرين الأول القادم مع قرب نهاية عيد العرش لدى "الإسرائيليين".

وفرض جيش الاحتلال الإغلاق مع بداية العيد المشار اليه في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في قطاع غزة، وفي الثالث والعشرين منه في الضفة الغربية.

وسيعمل معبر الكرامة يوم الأحد من الساعة الثامنة حتى العاشرة والنصف صباحا، وفي يوم الاثنين وهو آخر أيام عيد العرش من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء.

متعلقات