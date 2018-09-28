الغزيون يستعدون للمشاركة في جمعة "انتفاضة الأقصى"

يستعد الغزيون مساء اليوم الجمعة للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في مسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان "جمعة انتفاضة الاقصى".

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت للمشاركة الحاشدة في مسيرات العودة اليوم الجمعة في جمعة أسمتها "انتفاضة الأقصى" احياء لذكراها الثامنة عشر والتي تصادف اليوم الثامن عشر من أيلول.

وأوضحت الهيئة أن مسيرات العودة "تأتي كتعبير وطني جامع وموحد في مواجهة مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية والتي كان الحصار والاغلاق والاستيطان والحواجز أدواتها للنيل من إرادة وصمود شعبنا في محاولة لإذلالة لدفعه للقبول بالحلول الأمريكية والإسرائيلية".

واكدت الهيئة استمرار المسيرات حتى رفع الحصار عن قطاع غزة.

في المقابل عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي من تواجده على حدود قطاع غزة للتصدي للمشاركين في المسيرة العودة وخشية من تطور الأوضاع الميدانية والتي قد ترتقي إلى تصعيد.

واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار بتاريخ (30/3/2018) حتى صباح اليوم الجمعة نحو 185 شهيداً وأكثر من 20 ألفاً من المواطنين أصيبوا بجراح مختلفة.