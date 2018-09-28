أرصاد الاحتلال: غدا أمطار تعم جنوب وشرق فلسطين

توقعت دائرة الأرصاد الجوية "الإسرائيلية" اليوم الجمعة، أن يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في الأراضي الفلسطينية وتكون ذروتها الأحد القادم.

وأوضحت أرصاد الاحتلال بأن غداً السبت سيكون الطقس متقلباً فيطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة ولكن ستتساقط أمطار محلية جنوب وشرق فلسطين المحتلة بعد ساعات الظهر إضافة إلى رياح قوية سترافق الأمطار مما قد يُحدث سيول في وديان النقب والأغوار.

فيما توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الجمعة، حاراُ نسبياُ في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد القادم يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو يوم الإثنين غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.