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شبان الإرباك الليلي يتظاهرون شرق غزة والاحتلال يستهدف مرصدا للمقاومة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:03 - 27 سبتمبر 2018
الارباك الليلي الارباك الليلي
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شارك مئات الشبان من وحدة الإرباك الليلي مساء اليوم، في تظاهرة سلمية على حدود قطاع غزة، وأشعلوا الإطارات المطاطية وألقوا الزجاجات الحارقة على جنود الاحتلال الاسرائيلي، فيما قامت مدفعية الاحتلال باستهدف مرصداً للمقاومة شرق غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسلنا، أنه سمع دوي انفجارات شرق مدينة غزة، ناجمة عن اطلاق قنابل صوتية، وكذلك اطلاق رصاص حي من قبل جنود الاحتلال على المتظاهرين.

وتشهد حدود غزة يومياً تظاهرات من قبل وحدة الارباك الليلي يتم خلالها اطلاق البالونات الحارقة واشعال الاطارات المطاطية.

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