مشعشع: الأونروا حصلت على دعم 118 مليون دولار

أعلن المتحدث الرسمي باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين سامي مشعشع مساء اليوم، أن الأونروا حصلت على 118 مليون دولار خلال اجتماع خاص على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لينخفض العجز المالي لهذا العام إلى 68 مليون دولار.

وقال مشعشع في تصريح صحفي مكتوب، انفض الاجتماع الخاص لدعم الأونروا والذي تم برعاية أردنية وتركية ويابانية وسويدية والمجموعة الأوروبية حيث تعهدت العديد من الدول بتقديم دعم مالي إضافي بلغ 118 مليون دولار لينخفض العجز المالي للأونروا من 186 مليون دولار إلى 68 مليون دولار مع العلم أن العديد من الدول أعلنت أنها ستحدد تبرعاتها الإضافية للأونروا لاحقا.

وتجدر الإشارة إلى أن الأونروا بدأت العام الحالي بعجز بلغ 446 مليون دولار.