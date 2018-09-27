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دراسة: هكذا لا تعود للتدخين بعد الإقلاع عنه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:30 - 27 سبتمبر 2018
تدخين تدخين
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نصح المركز الاتحادي للتوعية الصحية الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين بأن يواجهوا في البداية المواقف التي كانت تدفعهم للتدخين كالشد العصبي والتوتر النفسي مثلا.

وتكون هذه المواجهة عبر ممارسة أنشطة أخرى بدلا من تدخين السجاير، كممارسة تمارين التنفس أو أخذ دش أو مضغ العلكة أو تناول فواكه لذيذة أو مكسرات.

وأوضح المركز الألماني أن الرغبة الملحة في التدخين غالبا تتلاشى بعد مدة تتراوح بين 30 ثانية و3 دقائق، مؤكدا أن الإقلاع عن التدخين يعود بالفائدة على الصحة مهما كان العمر؛ حيث يسهل على المرء صعود الدرج مثلا. 

يُشار إلى أن التدخين يشكل خطرا داهما على الصحة؛ حيث إنه يعد سببا رئيسيا للإصابة ببسرطان الرئة على سبيل المثال.

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