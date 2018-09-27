دراسة: هكذا لا تعود للتدخين بعد الإقلاع عنه

نصح المركز الاتحادي للتوعية الصحية ‫الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين بأن يواجهوا في البداية المواقف ‫التي كانت تدفعهم للتدخين كالشد العصبي والتوتر النفسي مثلا.

وتكون هذه المواجهة عبر ‫ممارسة أنشطة أخرى بدلا من تدخين السجاير، كممارسة تمارين التنفس أو أخذ ‫دش أو مضغ العلكة أو تناول فواكه لذيذة أو مكسرات.

‫وأوضح المركز الألماني أن الرغبة الملحة في التدخين غالبا تتلاشى بعد ‫مدة تتراوح بين 30 ثانية و3 دقائق، مؤكدا أن الإقلاع عن التدخين يعود ‫بالفائدة على الصحة مهما كان العمر؛ حيث يسهل على المرء صعود الدرج ‫مثلا.

‫يُشار إلى أن التدخين يشكل خطرا داهما على الصحة؛ حيث إنه يعد سببا ‫رئيسيا للإصابة ببسرطان الرئة على سبيل المثال.