حريقان في مستوطنات قرب غزة بفعل "بالونات حارقة"

أفاد موقع "0404" العبري، باندلاع حريقين في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، اليوم الخميس، بسبب ما قال إنها بالونات حارقة انطلقت من داخل القطاع.

وأضاف الموقع العبري المقرب من جيش الاحتلال، أن النيران اندلعت قرب موقعي "العين الثالثة" و"نير عام"، موضحا أن التقديرات الأمنية تُفيد بأن الحريقين اندلعا إثر سقوط زجاجات أو بالونات حارقة في المكانين.

وبات جيش الاحتلال الإسرائيلي يُلاحق كل من يُطلق طائرة أو بالوناً يحمل مواد مشتعلة أو حارقة باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة، عبر إطلاق النار عليه سواء من خلال طائراته أو قناصيه، بعد فشله في التعامل مع تلك الظاهرة في القطاع.

وبدأ الشبان الفلسطينيون إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه المستوطنات منذ بداية مسيرات "العودة" التي انطلقت في 30 آذار/ مارس الماضي، كشكل من أشكال المقاومة إلى جانب الحجارة والزجاجات الحارقة.

وقدّرت "سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية" بأن الحرائق أتت على 32 ألف دونم من الأحراش والمناطق الزراعية والطبيعية في غلاف غزة، بما يوازي 14 في المائة من مجمل المحميات الطبيعية التابعة للاحتلال.