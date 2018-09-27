نتنياهو يزعم: لدينا وثائق تثبت امتلاك طهران مستودع ذري سري

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب حصلت على وثائق وأشرطة فيديو تثبت امتلاك طهران لمستودع ذري سري، وأن الحكومة الإيرنية لم تتخل عن خططها لبناء ترسانة نووية.

وقال نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الـ73 في نيويورك: "حصلنا على آلاف الوثائق والأشرطة، والتي كشفت أن إيران تمتلك مستودعا سريا في العاصمة طهران".

وأضاف: "يحتوي المستودع على مواد ومعدات تعود لبرنامج إيران للأسلحة الذرية"..."إيران نقلت خلال الشهر الماضي، ما يقارب الـ 15 كغم من المواد المشعة من المستودع السري".

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفتيش المستودع الإيراني السري في طهران فورا.