عباس: سنعيد النظر في الاتفاقات الموقعة مع حكومة الاحتلال

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم، من على منصة الأمم المتحدة، أنه سيتم إعادة النظر بالاتفاقات الموقعة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأضاف عباس، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة: إننا سنبقى مؤمنين بالسلام وسنصل لدولتنا المستقلة بالسلام".

وأضاف: في مثل هذه الأيام من العام الماضي طلبت الحرية والاستقلال لشعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال منذ 51 عاماً ولا يزال جاثماً على صدورنا يقوض جهودنا الحثيثة لبناء مؤسسات دولتنا التي اعترفت بها جمعية الأمم المتحدة عام 2011. واصفاً، قانون القومية العنصري وصمة عار على جبين إسرائيل.

واستعرض عباس الإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، من انتهاكات المستوطنين لحركة المقدسات يومياً، إلى إقرار إسرائيل قانون القومية العنصري الذي يقود لقيام دولة واحدة عنصرية ويلغي حل الدولتين، مشيراً إلى أن هذا القانون يشكل خطراً كبيرا من الناحيتين السياسية والقانونية، مطالباً العالم بإدانته واعتباره قانون عنصري وغير شرعي.

وتساءل عباس أين هي أرض إسرائيل؟ وما هي حدود دولة إسرائيل؟، مشدداً على أن قانون القومية العنصري هو وصمة عار على جبين إسرائيل.

وتابع، قائلاً :تعاملنا مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ وصوله بايجابية ولكننا فوجئنا بما أقدم عليه من إجراءات تتناقض مع عملية السلام، وأن الإدارة الأمريكية تمادت في عدوانها بقطع المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) ومستشفيات القدس المحتلة، إضافة إلى تنكر الإدارة الامريكية للالتزامات الأمريكية السابقة وقوضت حل الدولتين.

وقال:" من السخرية أن الإدارة الأمريكية تتحدث عن ما تسميه صفقة القرن فماذا تبقى لها لتقدمه للشعب الفلسطيني من حلول إنسانية؟. وتساءل لماذا كل هذا العداء للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلال تدعمه الولايات المتحدة؟

وأضاف، أن قرار الكونغرس الأمريكي بشأن منظمة التحرير الفلسطينية غير قانوني وتعسفي وغير مبرر. داعياً ترامب لإلغاء قراراته وإملاءاته بشأن القدس واللاجئين والاستيطان. مؤكداً تمسكه بالسلام وحل الدولتين.

وقال:" من باب إنقاذ عملية السلامة عرضت بمجلس لمجلس الأمن بتاريخ 20 فبراير الماضي تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام وبمشاركة دولية واسعة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين وسنقوم بتوزيع المبادرة كاملة ونأمل تبنيها من قبل جمعيتكم ونحن لسنا ضد المفاوضات ولم نرفضها.

وأضاف، السلام في منطقتنا لن يتحقق دون تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها شرقي القدس.

ولفت إلى أنه ليس ضد المفاوضات، ولم يرفضها يوماً وسيواصل مد يده من أجل السلام، مؤكداً على أن القدس المحتلة عام 1967 عي عاصمة الدولة الفلسطينية ولا سلام بغير ذلك ولا سلام بدولة ذات حدود مؤقتة.

ودعا عباس دول العالم التي لم تعترف بفلسطين إلى الإسراع بالاعتراف.

وحول انتخابه رئيساً لمجموعة 77 والصين بحضور 134 دولة، قال أن الانتخابات جرت بشكل حر.

وقال: إلى متى ستبقى إسرائيل خارجة عن القانون، وأننا سنقاوم الاحتلال الاسرائيلي بالوسائل المشروعة وعلى رأسها المقاومة الشعبية السلمية.

وأضاف، إذا دمر الخان الأحمر ستدمر وحدة الضفة الغربية وهذا ما تريده إسرائيل. مشيراً إلى الاعتداءات اليومية بحق شعبنا.

وقال:" لا يجوز أن تأخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بحماية شعبنا ولا ينفذ، مشدداً على ضرورة وقف بلطجة اسرائيل بحق شعبنا. مؤكداً على أن الشعب الفلسطيني يريد حق تقرير مصيره.

وعبر رئيس السلطة الفلسطينية عن رفضه أن يكون الدعم الإنساني والاقتصادي بديلاً للحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال. وقال: نحن ماضون بتحمل مسؤولياتنا تجاه شعبنا بقطاع غزة.

وأضاف، نقدر دور مصر وأشقائنا العرب على جهودهم لإنهاء الانقسام، وأن حكومة الوفاق الوطني جاهزة لتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة.

وأوضح، أن الأيام القادمة ستكون آخر جولات حوار المصالحة.

وأشار إلى أن الاتفاق بين حركة فتح وحماس التزم به؛ ولكن حماس لم تلتزم ولذلك فلن نتحمل أي مسؤولية من الآن فصاعداً إذا أصروا على رفض الاتفاقات. كما قال.

وقال:" إذا لم تتراجع أمريكا عن قراراتها لن نبقى ملتزمين بأي اتفاقات من جانبنا، وأن أمريكا لا تصلح أن تكون وسيطاً وحدها من أجل عملية السلام.

وأضاف:" إن كل الاتفاقات التي بيننا وبين إسرائيل نقضتها وندعوها للتراجع وإلا فلن نلتزم بها.