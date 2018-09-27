هآرتس: اجتماعاً هاماً في نيويورك مساء اليوم بشأن غزة

كشفت صحيفة هآرتس "الإسرائيلية" بأن اجتماعاً هاماً سيعقد مساء اليوم الخميس في مدينة نيويورك الامريكية بشأن قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، بأن الاجتماع المرتقب سيكون ضمن اجتماع الدول المانحة وسيشارك في الاجتماع مندوبين عن الامم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إضافة عن مندوبين للاتحاد الاوروبي و"إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن اللقاء يأتي بسبب التصعيد الأمني بين قطاع غزة و"إسرائيل" لتدهور الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع.

ولفتت إلى أن الهدف من الاجتماع هو تقديم دعم مالي يقدر بملايين الدولارات لقطاع غزة لمنع وقوع أزمة اقتصادية.

وبينت أن الاجتماع سعى له مندوب الامم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولا ملادينوف والذي حصل على ضوء أخضر من "إسرائيل" حول العرض المفتوح من أجل إحداث انفراجه مع قطاع غزة.