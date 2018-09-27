5 حرائق في مستوطنات "غلاف غزة" منذ الصباح

اندلعت 5 حرائق في مستوطنات ما يسمى بـ "غلاف غزة"، اليوم الخميس، نتيجة بالونات وطائرات أطلقت من قطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية إن 5 حرائق اندلعت منذ صباح اليوم في المستوطنات المحاذية للقطاع بفعل البالونات الحارقة.

وعادت حرائق البالونات الحارقة في المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية للقطاع بعد فترة من الهدوء، عقب تعثر مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار وكسر الحصار في القاهرة.

واستخدم شبان طائرات ورقة وبالونات وسيلة لإيصال شعلة حارقة إلى مستوطنات الغلاف ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي القطاع في 30 مارس الماضي، وردًا على قمع قوات الاحتلال المسيرات السلمية، وقتلها 184 مواطنًا شاركوا فيها حتى اليوم.