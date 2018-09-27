الاحتلال: الكشف عن مخطط تبييض أموال لحماس

سمحت وزارة الجيش الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الخميس بالإفصاح عن قضية زعمت من خلالها الكشف عن تبييض أموال لصالح حركة "حماس" في قطاع غزة.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها الوزارة، اكتشفت وحدة مكافحة الجرائم الإرهابية الاقتصادية قيام صاحب شركة تصريف أموال في القطاع ويدعى حامد خضري بتكليف تجار باستيراد القماش إلى قطاع غزة، لغايات تبييض الأموال، بحيث يتم بيع القماش في القطاع وتغطية نفقات رواتب موظفي حماس من خلاله.

في حين قامت سلطة الجمارك الإسرائيلية بمصادرة 6 حاويات أقمشة في ميناء أسدود والتي كانت في طريقها لقطاع غزة.

بينما عقب وزير الحرب أفيغدور ليبرمان على القضية قائلاً إن أمنه يحارب حركة "حماس" في كل مكان، وأنه أقام لهذه الغاية هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية الإرهابية.