إيران تهدد "إسرائيل" بالندم في حالة واحدة

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن "إسرائيل" ستندم إذا واصلت مهاجمة الجيش السوري وحلفاءه.

وقال شمخاني خلال لقاء نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف ونقلته وكالة الانباء الإيرانية: "أن إسرائيل تسعى إلى استمرار الأزمة في سوريا، حيث قام بتصرفات لدعم المجموعات الإرهابية واستهدف الجيش السوري والقوات المحاربة للإرهاب، ففي حال استمرار هذه التصرفات سيواجه ردود فعل تجعله يندم على ذلك".

وأضاف: "إن لجوء أمريكا إلى سلاح العقوبات ضد إيران وروسيا والصين هو نتيجة عجزها وشعورها بالتخلف أمام تطور وتقدم وتنامي قدرة دور هذه الدول".

ولفت إلى أنه يمكن عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل التجارة، مواجهة العقوبات الأمريكية بسهولة.

بدوره أكد باتروشيف على دور المجتمع الدولي لمواجهة الإجراءات الأمريكية في نقل الإرهابيين، منوها إلى أن العالم سيواجه قريبا أزمة شبيهة لأزمة العراق وسوريا في أفغانستان في حال عدم مواجهة الإجراءات الأمريكية الأحادية والخطيرة.

كما نوه باتروشيف إلى دور إيران وروسيا وتركيا في خفض التوتر في سوريا والقرارات التي اتخذت مؤخرا للحيلولة دون تعرض المدنيين في إدلب للخطر، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تبذل جميع جهودها لمنع عودة الأمن إلى المنطقة وحولت الإرهاب إلى أداة لتحقيق أهدافها.