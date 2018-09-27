"انتربول فلسطين" يتسلم مطلوب هارب منذ 10 سنوات

تسلم المركز الوطني للإنتربول في فلسطين احد المطلوبين للعدالة والذي كان يعيش في الاردن منذ 10 سنوات ومحكوم بالسحن لمدة 7 سنوات ونصف بموجب حكم قضائي صادر عن المحاكم الفلسطينية.

واوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه وبعد ورود مذكرة محكومية من النيابة العامة للمكتب المركزي الوطني " انتربول فلسطين "صادرة عن القضاء الفلسطيني بالسجن سبع سنوات ونصف بحق احد الاشخاص والهاربين خارج البلاد منذ 10 سنوات على الفور باشر انتربول فلسطين باتخاذ كافة الاجراءات والمراسلات للأمانة العامة للشرطة الجنائية الدولية والتي قامت بدورها باتخاذ كافة الاجراءات للقبض عليه وتبين وجوده في المملكة الاردنية الهاشمية وتم القبض عليه من قبل انتربول الاردن وقام بتسليمه لإنتربول فلسطين .

واضاف ارزيقات بان انتربول فلسطين قام بدوره بتسليمه لإدارة مراكز الاصلاح والتأهيل لتنفيذ محكوميته بعد عرضه على النيابة والجهات القضائية.

وطالب ارزيقات كافة الاشخاص الفارين بضرورة العودة وتسليم أنفسهم للعدالة الفلسطينية.