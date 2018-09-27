جمعية السكري فلسطين توفير الأنسولين لمرضى السكري والصحة تثمن جهودها

ثمنت وزارة الصحة الجهود التي بذلتها جمعية السكري فلسطين في توفير كمية 4500 حقنة من الأنسولين لمرضى السكري وذلك لصرفها لعلاج مرضى السكري من النوع الأول، خاصة من فئة الأطفال والمراهقين بعد جهود بذلتها الجمعية مع الاتحاد الدولي للسكري.

وأعرب وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة د. يوسف أبو الريش، خلال لقاء جمعه بمدير جمعية السكري فلسطين بقطاع غزة د. يونس أبو النور، بمقر وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، عن خالص شكره للجمعية على الجهود التي بذلتها مع الاتحاد الدولي للسكري في توفير الدواء لمرضى السكري بغزة خاصة من فئة الأطفال والمراهقين.

ودعا د. أبو الريش الجمعيات والجهات العربية والدولية لتقديم مزيد من الدعم الدوائي لمرضى قطاع غزة والذين يفتقدون أبسط احتياجاتهم الدوائية الأساسية.

من جانبه، ذكر مدير جمعية السكري فلسطين بفرع غزة د. يونس أبو النور، أنه تم التبرع بـ ٤٥٠٠ حقنه من الانسولين لمرافق وزارة الصحة الفلسطينية وذلك لصرفها لمرضي السكري من النوع الاول والذي يكون معظمهم من الأطفال والمراهقين، حيث تكفي الكميات الواردة لمدة شهر.

وبين أن هذا التبرع، يأتي استجابة لنداء الأطفال والمراهقين الذين يعانون من النقص الشديد في كميات الانسولين اللازمة لهم حيث ان هذا النقص يزيد من معاناتهم اليومية ويؤدي الي مضاعفات قد تودي بحياتهم.

وأشار د. أبو النور إلى أن جمعيته بذلت جهودا حثيثة من خلال أعضاء مجلس الادارة في كل من غزة والقدس لتوفير الأدوية لمرضى السكري عبر التواصل مع الاتحاد الدولي للسكر وبرنامج حياة للطفل في الاتحاد.

وأثنى د. أبو النور على التسهيلات التي قدمتها وزارة الصحة في توفير دواء مرض السكري، مشيرا إلى أن الجمعية وقعت مع الوزارة اتفاقية من شأنها ضمان حصول الأطفال على الانسولين كما تنص توصيات الاتحاد الدولي للسكري.