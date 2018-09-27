توقيع مذكرتي تفاهم خاصة بالقطاع التكنولوجي ضمن فعاليات اكسبوتك 2018

انطلقت فعاليات أسبوع فلسطين التكنولوجي الخامس عشر اكسبوتك 2018 أمس الثلاثاء بمشاركة دولية ومحلية واسعة، وبالتزامن بين رام الله وغزة تحت شعار "نحو مستقبل أفضل".

ويأتي الأسبوع بتنظيم من اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية بيتا وبرعاية رئيسية من مجموعة الاتصالات الفلسطينية وبرعاية فضية من بنك فلسطين، للسنة الخامسة عشر على التوالي، بحضور خبراء دوليين ومحليين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

تم تنفيذ المؤتمر التكنولوجي بدءاً من 25 سبتمبر وهو الحدث الرئيسي الذي يعكس دور التكنولوجيا في التشغيل والتطوير الاقتصادي، تم من خلاله مناقشة موضوعات مختلفة من خلال استضافة الخبراء ورجال المعلومات ضمن جلسات استراتيجية وقيادية حول دور التكنولوجيا في التشغيل والتطوير الاقتصادي، جلسة حول الذكاء الصناعي والتكنولوجيا الحديثة والتشغيل، وجلسة حول التعهيد إلى قطاع غزة والتوجهات الإقليمية والدولية حول العمل عن بعد.

وانطلقت الجلسة النقاشية الاولى للمؤتمر بغزة تحت عنوان: "دور التكنولوجيا في تنمية القطاعات الاقتصادية وزيادة فرص تشغيل العمالة"، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في ذات المجال، وتناولت نقاشات معمقة في واقع وافاق دور التكنولوجيا في التشغيل والتطوير الاقتصادي، بما يحقق خدمة وتنمية القطاعات الاقتصادية كالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي وغيرها.

وناقشت الجلسة اليات وكيفية تحويل فرص التشغيل من فرص مؤقتة الى فرص انتاجية مستدام باستخدام التكنولوجيا، والعمل على انتاج برمجيات عابرة للحدود في ظل ما يعانيه قطاع غزة من حصار واجراءات اسرائيلية. واكد الخبراء في هذه الجلسة على اهمية التشبيك بين القطاعات الاقتصادية.

وكأحد مخرجات الجلسة، تم توقيع اتفاقية ما بين صندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية – بيتا لانشاء one stop shop والتي تعد بؤرة مرجعية بحثية واحصائية داخل المؤسسات الممثلة للقطاع الخاص وسيتم انشاء هذه الوحدة داخل مقر بيتا لتكون مرجعية للقطاع التكنولوجي فيما يتعلق بالمعلومات والارشاد للأفراد والشركات.

بالاضافة الى توقيع مذكرة تفاهم تشاركية خاصة بتصميم برنامج التشغيل والتنمية مع القطاعات الاقتصادية الاخرى لتعزيز فرص عمل الشباب. تم توقيع هذه الاتفاقية ما بين اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية – بيتا والاتحاد العام للصناعات وكذلك غرفة تجارة وصناعة غزة لدمج التكنولوجيا في برامجها الاستراتيجية وتعزيز البرامج التشغيلية الانتاجية.

تم خلال المؤتمر أيضا، عقد جلسة متخصصة عبارة عن مناظرة حول الذكاء الصناعي والتكنولوجيا الحديثة، تناولت الاهمية والعلاقة الاستراتيجية بين تطوير التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي في التنمية والتطوير الاقتصادي من النواحي المؤيدة والنواحي المعارضة وتم عمل استفتاء للجمهور حول النتائج وبعد الاستماع الى لجنة التحكيم. أكدت المخرجات أهمية دور التكنولوجيا الحديثة في زيادة فرص تشغيل العمالة.

وفي جلسة متخصصة ناقش الحضور وعدد كبير من الخبراء والمتخصصين عروض تقديمية في مجال "نماذج وتجارب لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تنمية القطاعات الاقتصادية"، وقدمت مشاركات من قبل شركات كبرى عالميا منها انتل واتش بي وسيسكو، من خلال خبراء دوليين من الأردن، مصر، بلجيكا وغيرها من الدول ليستعرضوا دور التكنولوجيا في التنمية لعدة قطاعات اقتصادية مختلقة منها التعليم والسياحة والصحة. ركزت ذات الجلسة على ضرورة الاستثمار في قطاع التعليم والتركيز على التعليم التقني وتنمية العلوم التطبيقية في القضايا التكنولوجية بما يحقق التنمية المستدامة وتقديم الخدمات التقنية والتكنولوجية لمختلف القطاعات الاقتصادية والريادية في فلسطين.

وناقش عدد اخر من الخبراء والمتخصصين في الجلسة الاخيرة للمؤتمر التكنولوجي،" التعهيد الي قطاع غزة :تجارب وتوجيهات دولية حول العمل عن بعد". وشدد الخبراء والمتخصصين على ان هذه الجلسة تعد عاملا مهما في القطاع الرقمي الفلسطيني وخاصة الغزي.

واكد المتحدثيين في هذه الجلسة على اهمية التوجهات الدولية نحو العمل عن بعد ، وتم طرح تجارب بلجيكية ومحلية حول الخبرة في التعهيد بالاضافة الى نقاش احدى اكثر الموضوعات حساسية في القطاع وهي مشاكل وحلول الدفع الالكتروني.

واختتم اليوم الاول بجلسة تسويقية لخدمات ومنتجات الشركات العاملة في مجال التعهيد، وشارك فيها العديد من الشركات المحلية وهم ماف ,أطياف, وردلنكس, المطورين بلس, وي جروب, نيولاين, ويبكم, رزن, افكتس.

ومن الجدير ذكره أن فعاليات اكسبوتك 2018 مستمرة من 25 الى 27 سبتمبر في جلسات متنوعة بين الريادة والعمل الحر بالتعاون مع بيكتي ويوكاس و تمكين الفتيات والسيدات في القطاع الرقمي بالتعاون مع جامعة الازهر بالإضافة الى المخيم التكنولوجي بالتعاون مع جامعة غزة.















