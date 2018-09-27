ارتفاع عدد المقتحمين للأقصى الى 1135 مستوطنا

أفاد المسؤول الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس بارتفاع عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس إلى 1135 مستوطناً.

واقتحم المسجد المبارك في الفترة الصباحية 924 مستوطنا، انضم لهم في فترة الاقتحامات بعد الظهر 211 مستوطنا، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

ورافق اقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية أداء عدد كبير منهم صلوات وشعائر وطقوس تلمودية علنية في المسجد المبارك.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، ظهر اليوم، شابا من المسجد الأقصى خلال خروجه من جهة باب القطانين.