نيابة رام الله تدين تجار في قضايا بيع أغذية فاسدة

أدانت محكمة بداية رام الله بعضوية القاضي عامر مرمش وعضوية القاضي عادل ابو صالح، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بحق المتهم (ن،س) والمتهم (م،ع) والمتهم ( ع، م) والمتهم (م،ع) والمتهم ( ر، ج)، بتهمة عرض وبيع أغذية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي خلافا لإحكام الفقرة الأولى من المادة27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وحكمت على كل متهم بغرامة 500 دينار أردني.

وجاء الحكم في القضايا، بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الجرائم الاقتصادية أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية ياسر صوافطة.