ليبرمان: الدولة الفلسطينية لا تهمني

قال وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن الدولة الفلسطينية لا تهمه، وإن هناك مشاكل أكثر حدّة هنا من الشعارات التي تطلق بشأن الحلول التي يتم الحديث عنها.

جاء ذلك خلال تفقده للحدود مع سوريا من جهة معبر القنيطرة بعد عودة قوات السلام في المنطقة المنزوعة السلاح، كرد على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حل الدولتين.

وأضاف "المشكلة الرئيسية أن هناك في إسرائيل 20% من السكان يخرجون باستمرار في مظاهرات ويرفعون الأعلام الفلسطينية .. علينا أن نقلق بشأن الدولة اليهودية، والباقي أقل إثارة للاهتمام بالنسبة لنا".

وفيما يتعلق بالأزمة الروسية، أكد ليبرمان استمرار الاتصالات والتنسيق الأمني مع روسيا. مشيرًا إلى أن هناك اتصالات سرية باستمرار، زاعماً أن "سوريا هي من تتحمل الحادثة المؤسفة بشأن إسقاط الطائرة".